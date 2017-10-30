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ضبط 144 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 144 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

10:34 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

ضبط 144 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الاثنين، حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي والتموين والمرافق، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام، لتحقيق الانضباط بالطريق العام وضبط المخالفين من الباعة الجائلين، ورفع وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والمرور بالشوارع العامة والميادين والأسواق وضبط الباعة الجائلين، وإزالة المخالفات الخاصة بالتراخيص.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 144 مخالفة مرافق، منها 13 مخالفة إشغال طريق، و5 عدم حمل شهادة صحية، و4 بائعبن متجولين، و15 لإزالة فرش فاكهة و110 مخالفات ومضبوطات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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