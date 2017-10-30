تناولا "ذرة مشوية" داخل المدرسة.. خصم 10 أيام من راتب معلمين ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، قرارًا بخصم 10 أيام من الراتب، ونقل خارج الإدارة، وحرمان من العمل بالتجريبات، لمدرسين تناولا "الذرة المشوي"، داخل مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات ببنها.

وقدم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، مذكرة بالواقعة للمحافظ بشأن تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على صفحة عدد من المعلمين بالمدرسة، يظهرون فيها خلال تناول الذرة المشوي داخل مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات ببنها، الأمر الذي أثار استياء بعض أولياء الأمور، وخاصة وأن الواقعة كانت أثناء اليوم الدراسي.