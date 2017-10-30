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تخصيص 21 ألف متر لإنشاء وحدة مرور في سوهاج

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مصراوي Masrawy

تخصيص 21 ألف متر لإنشاء وحدة مرور في سوهاج

10:24 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

تخصيص 21 ألف متر لإنشاء وحدة مرور في سوهاج

أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة الخاصة بمساحة 21000 متر مربع الواقعة بحوض الجرف نمرة 10 ضمن الترعة السوهاجية الملغاة، بزمام تل الزوكي مركز طما، لإقامة وحدة مرور عليها.
 
وأشار عبدالمنعم، إلى أن المحافظة تسعى لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على المواطنين بسوهاج.

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