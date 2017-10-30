نقص الحديد يؤثر على مناعتك وبناء العضلات

كتب - مصراوي:

أوردت مجلة "وومان" النمساوية أن نقص الحديد بالجسم له تأثير سلبي على جهاز المناعة وبناء العضلات وتكوّن الهرمونات وأيض الطاقة نظرًا لأن الحديد يلعب دورًا مهمًا في بناء الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأوكسجين في الخلايا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن نقص الحديد يهاجم المرأة بصفة خاصة، حيث يفقد جسم المرأة الحديد بسبب الحيض، في حين يرتفع احتياج جسمها من الحديد أثناء فترة الحمل نظرًا لأنه يتعين على الجسم تكوين المزيد من الدم خلال هذه الفترة.

ويهاجم نقص الحديد الرياضيين أيضاً حيث يفقد الجسم الحديد بسبب ممارسة الرياضة والعرق، كما أنه يهاجم النباتيين نظرًا لأن الجسم لا يمتص الحديد من المصادر النباتية بنفس القدر من المصادر الحيوانية.

وتتمثل أعراض نقص الحديد في الإرهاق المستمر والخمول وصعوبات النوم وضعف التركيز واعتلال المزاج وتساقط الشعر وتقصف الأظافر وتشقق زوايا الفم.

ويحتاج الرجل البالغ إلى 10 ملجرامات يوميًا من الحديد، في حين تحتاج المرأة البالغة إلى 15 ملجرامًا يوميًا، أما الحامل فتحتاج إلى 30 ملجرامًا يومياً. وتتمثل المصادر الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء والخضروات الخضراء ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات.

ويُفضل تناول هذه المصادر مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الفواكه الحمضية لأنه يُحسّن امتصاص الجسم للحديد.