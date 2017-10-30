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إحياء ذكرى ضحايا الطائرة الروسية بنصب تذكاري في شرم الشيخ

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إحياء ذكرى ضحايا الطائرة الروسية بنصب تذكاري في شرم الشيخ إحياء ذكرى ضحايا الطائرة الروسية بنصب تذكاري في شرم الشيخ

التحرير

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تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية وضع حجر الأساس لنصب تذكاري إحياءً للذكرى السنوية الثانية لضحايا كارثة الطائرة الروسية التي تحطمت فوق سيناء في 2015.

وأفادت جمعية الصداقة الروسية المصرية في شرم الشيخ، بأن المراسم ستتم بحضور ممثلين عن سلطات محافظة جنوب سيناء التي تتبع لها شرم الشيخ إداريا، وممثلين عن قطاع السياحة المصري و دبلوماسيين روس.

ويشار إلى أن النصب التذكاري هو عبارة عن نسخة مصغرة من زهرة اللوتس، التمثال الذي نصبته في أسوان عام 1975 كرمز للصداقة المصرية السوفيتية وللتعبير عن شكر مصر للاتحاد السوفيتي على مساعدته في بناء سد أسوان.

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ويذكر أن أكبر كارثة في تاريخ الطيران الروسي وقعت في نهاية أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم افيا" في الجو، فوق منطقة شمال سيناء، وبعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة تم وضعها على متنها.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة.

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التحرير

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