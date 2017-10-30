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«المالية» تطالب الجهات الحكومية باستكمال منظومة الدفع الإلكتروني خلال شهرين

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«المالية» تطالب الجهات الحكومية باستكمال منظومة الدفع الإلكتروني خلال شهرين «المالية» تطالب الجهات الحكومية باستكمال منظومة الدفع الإلكتروني خلال شهرين

التحرير

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طالبت وزارة المالية، الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة ولديها حسابات وصناديق خاصة، بضرورة استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني حتى تتمكن من عمليات الصرف من الحسابات، بجانب اتخاذ الإجراءات التي تكفل العمل علي المنظومة الجديدة.

وقالت الوزارة عبر قرارها الصادر برقم 94 لسنة عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لها، إنها مستعدة لتقديم جميع التسهيلات والمقومات فور مخاطبتها بذلك.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي إلحاقًا لتعليماتها المسبقة والخاصة بحظر التعامل بالشيكات الورقية أو إصدارها اعتبارًا من نهاية العام الجاري.

وطالبت المالية الجهات صاحبة الصناديق والحسابات الخاصة ومن لها الولاية عليها، بمخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها بالمركزى، وإضافتها لحساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية ورقمها 9190447778.

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واشترطت الوزارة إرسال صورة مخاطبة للبنك للوحدة الحسابية حتى يتم إضافتها لحسابها.

كما شددت المالية على مراقبى الحسابات التابعين لها بضرورة التأكد من تنفيذ التعليمات بكل دقة.


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التحرير

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