وصول 8500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء الزيتيات في السويس السفينة "جيناجاز" وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي، اليوم الإثنين، في إطار جهود الدولة لزيادة حصة البوتاجاز بالسوق المحلي بالتزامن مع بداية فصل الشتاء.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف أن ميناء سفاجا شهد وصول وسفر 1734 راكبًا وتداول 416 شاحنة.

وأضاف يوسف، أن ميناء سفاجا استقبل أيضًا اليوم الإثنين السفينتين "عمان" و"بوسيدون اكسبريس" وعلى متنهما 269 راكبًا و137 شاحنة و8 سيارات، بينما تغادر ثلاث سفن وهي "أمانة" و"الحرية2" و"النوي إكسبريس" وعلى متنهم 377 راكبًا و137 شاحنة بضائع و32 سيارة.

وفي سياق آخر يستعد ميناء الغردقة لمغادرة السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 89 سائحًا من جنسيات مختلفة و59 بحارًا من طاقم البحارة متجهة إلى ميناء العقبة.