تخصيص 2000 متر لإنشاء وحدة مرور في سوهاج
تخصيص 2000 متر لإنشاء وحدة مرور في سوهاج
10:24 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017
أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمار عبدالواحد:
قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض أملاك الدولة الخاصة بمساحة 21000 متر مربع، واقعة في حوض الجرف، نمرة 10 ضمن الترعة السوهاجية الملغاة، بزمام تل الزوكي مركز طما، لإقامة وحدة مرور جديدة عليها.
وأشار عبدالمنعم، إلى أن المحافظة تسعى لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على المواطنين في سوهاج.
ولفت إلى أن قرارات تخصيص الأراضي من قبل مجلس الوزراء ومن رئاسة الجمهورية، تصب في مصلحة المواطنين وتخدم خطة التنمية والإصلاح.
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