فيلا مؤسس أول بنك عقاري في مصر مُهددة بالانهيار.. و"الآثار": نسعى لضمه (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

على بُعد أمتار من مدخل كفر "دنوهيا" التابع لمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، يقع بناء تاريخي لواحد من أهم الأجانب في التاريخ المصري الحديث، وهو "تشارل بايرلي" مؤسس أول بنك عقاري في مصر.

صاحب الفيلا يُدعى الخواجة "تشارل بايرلي" صاحب قصر "كارل بايرلي" الشهير بمنطقة "جاردن سيتي" في القاهرة، وهو رجل اقتصادي ألماني من أصول فرنسية، ومؤسس بنك "كريدي فونسييه إيجيبسيان" والذي يُعد أول بنك تمويل عقاري في مصر.

ويعود تاريخ الفيلا إلى عام 1906، وهي عبارة عن بناء مستطيل الشكل، مبني بالطوب الأحمر، يغطيه من أعلى سقف خشبي جمالوني يعلوه "قراميد" فخارية، وتظهر بعض الكسور في السقف من جهة واحدة نتيجة الإهمال.

وتضُم الفيلا بدروم بالإضافة إلى دور أرضي يحتوي في واجهته الرئيسية، أربع نوافذ خشبية وباب خشبي وسلالم بها بضع درجات مؤدية إلى الباب الرئيسي للفيلا، والتي تنقسم من الداخل إلى أربع حجرات ومطبخ وحمام.

وكعادة المباني التاريخية لم تسلم فيلا "الخواجة بايرلي" من الإهمال، حيث آل بها الحال إلى قيام أحد أصحاب النفوذ في القرية بوضع يده عليها دون أي اهتمام يُذكر من هيئة التنسيق الحضاري التابعة لها الفيلا، حسب رواية أحد الأهالي.

وقال الدكتور مصطفى شوقي إبراهيم، مدير عام هيئة التفتيش على الآثار بالشرقية، إن قطاع التفتيش مهتم بضم العديد من المبانٍ التاريخية، مثل فيلا "الخواجة بايرلي"، حيث يتم عمل أبحاث بتلك المبانٍ تمهيدًا لعرضها على اللجنة الدائمة للآثار وضمها في أقرب فرصة.

وأضاف شوقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن فيلا "الخواجة بايرلي" تُعد بناء تاريخي ذو طراز فريد، وهي تابعة لهيئة التنسيق الحضاري، منوهًا بأن هناك جهود كبيرة لضمها إلى قطاع الآثار بالشرقية؛ بعد الإهمال البادي عليها وتهدم جزء من السقف الخاص بها.

وأوضح مدير عام الآثار، أنه تم عمل الأبحاث اللازمة ببناء وتاريخ الفيلا، وجار عرضها على اللجنة الدائمة لضمها في أقرب فرصة إلى قطاع الآثار بالشرقية.