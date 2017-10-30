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القبض على 6 هاربين من أحكام وضبط 13 قطعة سلاح في قنا

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مصراوي Masrawy

القبض على 6 هاربين من أحكام وضبط 13 قطعة سلاح في قنا

10:18 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

القبض على 6 هاربين من أحكام وضبط 13 قطعة سلاح في قنا

مديرية أمن قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي: 

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء أشرف رياض، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، بهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها وتحقيق الأمن للمواطن.

وضبطت الحملة 16 قطعة سلاح ناري متنوع بين رشاش جرينوف وكلاشينكوف روسي وفرد خرطوش، وضبط حائزي تلك الأسلحة غير المرخصة من الخارجين عن القانون، وضبط 23 قضية تموين متنوعة؛ 2 من تجار المواد المخدرة في وضع التلبس؛ وضبط 6 من الهاربين من أحكام جنائية متنوعة. 

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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