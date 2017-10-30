بالصور - افتتاح الممشى التجاري في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، الممشى التجاري بشارع 23 يوليو بوسط مدينة قنا، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.

وأوضح الهجان أن الممشى التجاري يقع على مساحة حوالي 1500 متر، ويضم 42 محلًا تجاريًا، مشيرًا إلى افتتاح 6 محلات تجارية أخرى بمنطقة الجامعة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و500 ألف جنيه.

وأضاف الهجان، أن المحافظة لا تألو جهدًا في العمل على إقامة المحلات التجارية وخلق فرص عمل للشباب بمختلف مدن المحافظة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري بالشارع القنائي.