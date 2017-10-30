أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
«BMW» تسعى للتأكد من سلامة نظام الخرائط في سياراتها ذاتية القيادة -
«رينو» تطرح «كابتشر» في الأسواق العالمية في هذا الموعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"صحة دمياط": إحالة 6 من العاملين بمستشفى فارسكور للتحقيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"صحة دمياط": إحالة 6 من العاملين بمستشفى فارسكور للتحقيق

10:10 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

مستشفى فارسكور

دمياط – محمد إبراهيم:

تفقدت لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، عددًا من المراكز الطبية والمستشفيات، للوقوف على مدى الالتزام الإداري وانضباط العاملين وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، إلى لجان توافر الأجهزة والمعدات اللازمة خصوصًا للحالات الحرجة.

ورصدت اللجنة، خروج 6 من العاملين بمستشفى فارسكور المركزي دون وجود إذن مسبق أو خط سير عمل، وبمتابعة دفاتر الحضور والانصراف تبين مخالفتهم للوائح القانونية المعمول بها.

ووجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع المخالفين، مؤكدًا في تصريح صحفي، على ضرورة الالتزام الإداري واحترام آدمية المواطن وتلبية خدمات المرضى.

وكشف مصدر مطلع بالمديرية عن اجتماع طارئ عقده الدكتور رمضان الخطيب وكيل الوزارة، قبل أيام ضم عددًا من القيادات ومديري المستشفيات والمراكز الطبية حث فيه الخطيب على الالتزام بتسجيل وحصر الأطباء ودفاتر الحضور والغياب وجودة المعامل وتوافر الأدوية في الصيدليات ترقبا لزيارة من مسئولي وزارة الصحة، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد الخطيب خلال الاجتماع أنه جرى التحقيق بشفافية في قضية الطبيب المزيف بمستشفى طوارئ كفر سعد، لافتا إلى أن الموضوع برمته في النيابة التي تتولى التحقيقات.

وأوضح المصدر، أنه من المتوقع إجراء حركة تغييرات في إدارات المستشفيات واختيار قيادات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برلماني يطالب بإنشاء مركز شباب لذوي الإعاقة بدمياط

    أخبار

  • ضبط 143 مخالفة تموينية في حملة موسعة بدمياط

    أخبار

  • إخلاء مستعمرة الري لإنشاء مشروع سكني تجاري في دمياط

    أخبار

  • حملة لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز بدمياط

    أخبار

إعلان

d85e820ea7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق

شرطي يطلق النار على مسجل خطر حاول سرقته "أثناء قضاء حاجته"

شرطي يطلق النار على مسجل خطر حاول سرقته "أثناء قضاء حاجته"