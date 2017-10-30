"صحة دمياط": إحالة 6 من العاملين بمستشفى فارسكور للتحقيق

دمياط – محمد إبراهيم:

تفقدت لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، عددًا من المراكز الطبية والمستشفيات، للوقوف على مدى الالتزام الإداري وانضباط العاملين وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، إلى لجان توافر الأجهزة والمعدات اللازمة خصوصًا للحالات الحرجة.

ورصدت اللجنة، خروج 6 من العاملين بمستشفى فارسكور المركزي دون وجود إذن مسبق أو خط سير عمل، وبمتابعة دفاتر الحضور والانصراف تبين مخالفتهم للوائح القانونية المعمول بها.

ووجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع المخالفين، مؤكدًا في تصريح صحفي، على ضرورة الالتزام الإداري واحترام آدمية المواطن وتلبية خدمات المرضى.

وكشف مصدر مطلع بالمديرية عن اجتماع طارئ عقده الدكتور رمضان الخطيب وكيل الوزارة، قبل أيام ضم عددًا من القيادات ومديري المستشفيات والمراكز الطبية حث فيه الخطيب على الالتزام بتسجيل وحصر الأطباء ودفاتر الحضور والغياب وجودة المعامل وتوافر الأدوية في الصيدليات ترقبا لزيارة من مسئولي وزارة الصحة، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد الخطيب خلال الاجتماع أنه جرى التحقيق بشفافية في قضية الطبيب المزيف بمستشفى طوارئ كفر سعد، لافتا إلى أن الموضوع برمته في النيابة التي تتولى التحقيقات.

وأوضح المصدر، أنه من المتوقع إجراء حركة تغييرات في إدارات المستشفيات واختيار قيادات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.