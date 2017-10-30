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توصيل خط مياه لجامعة سوهاج الجديدة

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مصراوي Masrawy

توصيل خط مياه لجامعة سوهاج الجديدة

10:08 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

توصيل خط مياه لجامعة سوهاج الجديدة

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، الانتهاء من توصيل خط المياه للمقر الجديد للجامعة بمدينة الكوامل، من محطة مياه الشرب بمدينة سوهاج الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه قد تجربة وصول المياه لشبكة الجامعة بمنطقة الملاعب، وأنه سوف تستمر أعمال الاختبار للمياه على مدار الأيام القليلة المقبلة، حتى التأكد من تطهير الخط الجديد والاطمئنان على أن المياه تطابق المواصفات الطبيعية، ومن ثم سيتم الضخ لجميع مباني الجامعة.

وأشار عزيز، إلى أن هذا الخط الجديد سينهي كل مشكلات المياه في المقر الجديد للجامعة.

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