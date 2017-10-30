توصيل خط مياه لجامعة سوهاج الجديدة
توصيل خط مياه لجامعة سوهاج الجديدة
10:08 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017
سوهاج – عمار عبدالواحد:
أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، الانتهاء من توصيل خط المياه للمقر الجديد للجامعة بمدينة الكوامل، من محطة مياه الشرب بمدينة سوهاج الجديدة.
وأضاف رئيس الجامعة، أنه قد تجربة وصول المياه لشبكة الجامعة بمنطقة الملاعب، وأنه سوف تستمر أعمال الاختبار للمياه على مدار الأيام القليلة المقبلة، حتى التأكد من تطهير الخط الجديد والاطمئنان على أن المياه تطابق المواصفات الطبيعية، ومن ثم سيتم الضخ لجميع مباني الجامعة.
وأشار عزيز، إلى أن هذا الخط الجديد سينهي كل مشكلات المياه في المقر الجديد للجامعة.
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