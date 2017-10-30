حركة المرور.. كثافات عالية بصلاح سالم وأعلى كوبري أكتوبر والكورنيش والهرم

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الاثنين، تكدسات في حركة السير، وبعض الكثافات المرورية المتحركة على عدد من الطرق والمحاور بمناطق القاهرة الكبرى، خلال فترة الصباحية.

وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحاً.

ورصدت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة. معدلات سير عادية على كافة المحاور على مستوي المدينة، وجميع الطرق تسير بصورة طبيعية، فيما ظهرت بعض الكثافات المتوسطة والمتحركة أعلى كوبري أكتوبر بالاتجاهين من أعلى الشهيد عبد المنعم رياض حتى أعلى رمسيس، نتيجة بعض الأعطال.

وينصح اتخاذ محور الأزهر، ونفق الأزهر كبديل جيد للقادم والمتجه لوسط المدينة ومناطق الجيزة، واللذان يعملان بصورة جيدة.

وظهرت كثافات بالكورنيش للقادم من المعادي حتى القصر عيني، نتيجة بدء خروج الموظفين من أماكن عملهم.

ووقعت حادث تصادم بين 3 سيارات قبل مطلع الفردوس بشارع صلاح سالم اتجاه المطار تسبب في حدوث كثافات بشارع صلاح سالم في الاتجاهين.

وينصح اتخاذ محور النصر للمتجه إلى مطار القاهرة والذي يعمل بشكل جيد، أما القادم من مناطق الجيزة، ينصح اتخاذ كوبري الجلاء، وكوبري الجامعة واللذان يعملان بشكل جيد.

والقادم من مناطق شرق القاهرة ينصح اتخاذ محور المشير بديلا عن شارع الثورة الذي يحمل بعض الكثافات نتيجة زيادة الاحمال.

وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الاعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الادارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات.

ورصدت غرفة عمليات مرور الجيزة كثافات متوسطة بشارع السودان نزلة كوبري فيصل وشارع الهرم في اتجاه كوبري الجيزة ونفق نصر الدين بالهرم وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان.

وعلى الطريق الدائري رصدت غرفة عمليات المرور ازدحام على الطريق للمتجه من منطقة السلام حتى نزلة مؤسسة الزكاة والمرج وكذلك نزلة طريق بنها الزراعي.

وكثفت الإدارة العامة للمرور خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور.