توافد الشباب المصري على شرم الشيخ للمشاركة في "منتدى شباب العالم"

شرم الشيخ- (أ ش أ):

بدأت الوفود الشبابية من مختلف المحافظات المصرية في الوصول إلى مدينة شرم الشيخ، استعدادا للمشاركة في فعاليات "منتدى شباب العالم"، الذي تستضيفه المدينة خلال الفترة من 4-10 نوفمبر المقبل، حيث كان في استقبال الوفود مندوبون عن اللجنة المنظمة للمنتدى لإصطحابهم إلى مقار الإقامة، وتسهيل عملية تسجيلهم بمقر المنتدى وحصولهم على التصاريح الخاصة بحضور جلساته.

وتم وضع اللمسات الأخيرة على المركز الصحفي العالمي الخاص بالمنتدى، والذي يستوعب مئات الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية ، وهو مجهز بأحدث أدوات الاتصال من هواتف وإنترنت وشاشات كمبيوتر وشاشات عرض متعددة لما يجرى من مناقشات بالجلسات وورش العمل، وكذلك يجرى الإعداد لتشغيل مركز ضخم للترجمة يقوم بالترجمة الفورية بست لغات عالمية.

ويمتد العمل حاليا على مدار الساعة بمركز العمليات بشرم الشيخ للتعامل مع كافة التفاصيل التنظيمية والموضوعية الخاصة بالمُنتدى، بما في ذلك صياغة الملامح النهائية للجلسات النقاشية والمتحدثون خلالها، وكذلك تلقي طلبات المشاركة من الشباب المصري والأجنبي وفحصها وتولي الترتيبات الخاصة بضمان مشاركة كوادر شبابية متميزة في مختلف التخصصات من مختلف دول العالم.