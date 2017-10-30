أمطار خفيفة على الإسكندرية واستمرار حركة الملاحة في الميناء

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تعرضت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، لأمطار خفيفة لم تؤثر على حركة سير المشاه والسيارات، أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وقال مصدر مسؤول بهيئة ميناء الإسكندرية، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.