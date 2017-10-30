تنفيذ 1250 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الإثنين، في حملات أمنية مكبرة من ضبط وتنفيذ 1250 حكمًا قضائيًا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ 5 أحكام جناية، و532 جزئية، و162 مستأنف، و401 غرامات جزئية، و95 غرامات مستأنفة، و55 مخالفات جزئية، وتحصيل 1340 جنيهًا كمخالفات.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.