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ضبط 722 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 722 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

09:57 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

ضبط 722 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الإثنين، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 722 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، على الطرق الإقليمية والسريعة.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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