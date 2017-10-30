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رئيس حكومة كتالونيا المقال يحتفي بسقوط ريال مدريد في الدوري الإسباني

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مصراوي Masrawy

رئيس حكومة كتالونيا المقال يحتفي بسقوط ريال مدريد في الدوري الإسباني

09:51 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

رئيس حكومة كتالونيا المقال يحتفي بسقوط ريال مدريد في الدوري الإسباني

جيرونا (إسبانيا) - (د ب أ):

احتفى كارليس بويجديمونت، رئيس حكومة إقليم كتالونيا المقال من منصبه، بفوز نادي جيرونا 2 / 1 على ريال مدريد في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيرا إلى أن هذا الانتصار له دلالة خاصة في الصراع السياسي والاجتماعي الدائر في البلاد حاليا.

وقال بويجديمونت من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فوز جيرونا على أحد أكبر أندية العالم هي مثال ودلالة للكثير من المواقف".

وقام بويجديمونت، العمدة السابق لمدينة جيرونا وأحد أنصار فريق كرة القدم بها، بتهنئة النادي الكتالوني في تغريدة أخرى، حيث قال: "نهنئكم وسنستمر".

 

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مصراوي Masrawy

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