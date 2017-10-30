مقتل تسعة من رجال الشرطة في هجوم بأفغانستان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون محليون إن ما لايقل عن تسعة من رجال الشرطة الأفغانية قتلوا وأصيب أربعة آخرين صباح اليوم الإثنين، بعدما شن مسلحو طالبان هجوما على مركز عسكري بإقليم غازني.

وقال أحمد فقيري فقيري العضو بمجلس الإقليم- فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أسلحة طالبان دمرت المركز الأمني في منطقة خوهياني بجنوب شرق البلاد.

وأكدت عزيزة مايسام، العضو أيضا بمجلس الإقليم وقوع خسائر في صفوف أفراد الشرطة، وقالت إن مسلحي طالبان هاجموا مراكز أمنية في عدة مناطق تشمل العاصمة، مدينة غازني.

وأضافت مايسام أن قوات الأمن الأفغانية صدت الهجمات، موضحا أن طالبان تكبدت خسائر بشرية كبيرة.

وكان 19 من أفراد الشرطة الأفغانية قد قتلوا أمس الأحد في هجمات لتنظيم طالبان بإقليمي قندوز بشمال شرق البلاد وزابل بجنوب أفغانستان.

ويشار إلى أن الهجمات الليلية، التي تستهدف المراكز والقواعد الأمنية تتزايد، وقد أصبحت تحدث أسبوعيا، إن لم يكن يوميا، خلال الأشهر الماضية.