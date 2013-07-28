فى حصاد الاقتصاد.. "وزير المالية": إلغاء "ضريبة العوايد" من أول يوليو.. وإغلاق محال الذهب القريبة من مناطق الشغب.. و6 مليارات جنيه أدوات دين حكومية يطرحها البنك المركزى.. والدولار يسجل 7 جنيهات

كتب محمود عسكر ومنى ضياء وسماح لبيب وأحمد يعقوب

شهد الوسط الاقتصادى، عددا من الأخبار الهامة اليوم الأحد، يأتى على رأسها إعلان الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة العوايد من أول يوليو الحالى، بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالى، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.

> وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقا لقوانين الإسكان التى يقع معظمها بالعقارات القديمة، حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبى وفقا لإحكام قانونى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من قيادات المصلحة، لبحث أخر التطورات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب العقارية.

وأوضح الوزير أن الضريبة المستحقة على الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية، وطالب المواطنين المكلفين بأداء الضريبة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم، وذلك للإسهام فى دعم الخزانة العامة للدولة بجانب المساهمة فى تحسين الخدمات المقدمة من الأحياء، حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.

وقال المهندس خالد عبد البديع نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" إن أعمال الصيانة التى يجريها حاليا قطاع البترول للشبكة القومية للغاز من المقرر الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر القادم.

وأشار عبد البديع إن أعمال الصيانة تستغرق ثلاثة شهور، وأنه تم الانتهاء من صيانة أكثر من 30% من الشبكة القومية للغازات، حيث تصل طول الشبكة إلى 20 ألف كيلو جار استكمال خطة صيانة لهم.

وقال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات إن عمليات الصيانة للشبكة هى خطة سنوية تتم خلال فصل الصيف، حيث يكون التأثير على المستهلكين محدود للغاية، بخلاف عمليات صيانة الحقول والتى يتم تنفذها خلال شهور الشتاء لتأثرها الكبير على عمليات الاستهلاك.

وأشار عبد البديع إلى أن محدودية تأثير عمليات صيانة الشبكة حيث تأثر فقط بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا من إجمالى المتداول داخل الشبكة والذى يصل إلى 5100 مليون قدم مكعب غاز يومى.

وفى تصريح خاص قال إيهاب واصف عضو الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة من الترقب فى أسواق الذهب تأثرا بالاضطرابات التى تشهدها البلاد، مع استمرار غلق محال الذهب فى المناطق القريبة من أى أحداث للعنف.

وأضاف واصف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن محال الذهب فى المحافظات التى ترتفع فيها معدلات الشغب مستمرة فى التوقف عن العمل، لحين استقرار الأوضاع، كما أن المحال بالمناطق الأخرى تأخذ المزيد من الحذر فى عرض مشغولاتها الذهبية.

يطرح البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع".

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

واستقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع الرسمية، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 6.9989 جنيه للشراء و7.0306 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.2344 جنيه للشراء و9.2783 للبيع.

حيث أنهى مؤشر البورصة تعاملاته اليوم الأحد على تراجع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والمصريين، فى حين شهد مؤشر الأسهم الصغيرة ارتفاعا محدودا بنهاية التعاملات، ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.