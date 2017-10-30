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المالية توضح حقيقة موعد وقف إصدار الشيكات الورقية

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المالية توضح حقيقة موعد وقف إصدار الشيكات الورقية المالية توضح حقيقة موعد وقف إصدار الشيكات الورقية

التحرير

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حذرت وزارة المالية الجهات الخاضعة للموازنة العامة وخصوصًا الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، من إصدار شيكات ورقية مسحوبة على بنك الاستثمار القومي بعد نهاية نوفمبر المقبل، بالإضافة لقصر الدفع لكافة مستحقات الموردين أو المقاولين أو العاملين أو الجهات الإدارية، إلا من خلال أوامر دفع إلكترونية.

وقالت الوزارة فى القرار الصادر برقم 93 لسنة 2017 ، إن هذه التعليمات تمت وفقا للقرار الجمهوري برقم 89 لسنة 2017 والخاص بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية والتحول للنظم الدفع المالية والمحاسبية الإلكترونية.

وطالبت الوزارة الجهات الخاضعة للموازنة بضرورة تنفيذ التعليمات خصوصًا وأن مخالفتها تستوجب المساءلة القانونية وتحمل الجهات الخاضعة بتحمل مسئولية عدم صرف مستحقات الغير.

كما شددت المالية على مراقبي الحسابات مراعاة تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة منعًا للمساءلة.

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واعتبرت الوزارة فتح حسابات دائنين للجهات الإدارية ببنك الاستثمار القومي مخالفة لأحكام القانون في هذا الخصوص.


 


 

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التحرير

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