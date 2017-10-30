إيران تصف تصريحات وزير الخارجية السعودية حول اليمن بـ "المضحكة"

طهران - (د ب أ):

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحات وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بشأن الأزمة اليمنية بأنها"مضحكة ولا أساس لها من الصحة".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الاثنين عن المتحدث بهرام قاسمي القول إن "مزاعم وزير الخارجية السعودية عادل الجبير (خلال مؤتمر عقد في الرياض أمس الأحد) عن عرقلة إيران للسلام في اليمن، هي مزاعم مضحكة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف قاسمي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدانت هذا العدوان منذ الساعات الأولى لبدئه، وطالبت بتوقف الحرب، كما أنها تعتبر الحل العسكري في اليمن هو حل منبوذ، ولا تدّخر جهدا من أجل إنهاء هذه الحرب الدموية والبغيضة".

وقال إن "تكرار المزاعم الكاذبة في مؤتمر الرياض، لن يخفف من حجم المسؤولية الإنسانية والدولية للأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم الشنيعة من قتل وتدمير للمدارس والمستشفيات، وصولا للحصار وتجويع الشعب البريء والمسلم".

وكان الجبير قال أمس: "عندما نتحدث عن اليمن وتحالفنا لدعم الشرعية، علينا أن نتذكر حرب ميليشيات الحوثي و(الرئيس السابق علي عبد الله)صالح على استقرار هذا البلد ... وما كان لهذه الميليشيات الاستمرار في ممارستها لولا دعم الراعي الأكبر للإرهاب في العالم (النظام الإيراني) الذي أراد تغيير وجه اليمن.. إيران تهرب السلاح للحوثي وصالح في خرق فاضح للقرارات الدولية، كما تهدم كل مساعي الحل في اليمن، وأدت إلى فشل كل المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيات".