انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب في أكتوبر.. ولا إصابات

كتب- مصطفى المنشاوي:

انقلبت سيارة نقل محملة بـ"الطوب" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في ميدان جهينة بأكتوبر، قرب مول العرب، دون وقوع إصابات.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور إلى موقع الانقلات، لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية.