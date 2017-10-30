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انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب في أكتوبر.. ولا إصابات

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مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب في أكتوبر.. ولا إصابات

08:52 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب في أكتوبر.. ولا إصابات

كتب- مصطفى المنشاوي:

انقلبت سيارة نقل محملة بـ"الطوب" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في ميدان جهينة بأكتوبر، قرب مول العرب، دون وقوع إصابات.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور إلى موقع الانقلات، لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية.

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مصراوي Masrawy

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