الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 26

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس معتدل نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين ما بين متر ونصف إلى مترين وحالة الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

وسط الدلتا 19 26

الإسكندرية 16 25

بلطيم 19 26

مطروح 17 25

السلوم 16 24

سيوة 15 25

بورسعيد 19 25

دمياط 20 26

العريش 18 27

رفح 17 26

الإسماعيلية 15 27

السويس 17 28

رأس سدر 16 27

نخل 9 25

نويبع 21 26

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طابا 17 24

كاترين 10 23

الطور 19 28

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 19 29

مرسى علم 22 31

الفيوم 17 27

بنى سويف 19 27

المنيا 14 27

أسيوط 14 27

سوهاج 15 28

قنا 17 29

الأقصر 17 30

أسوان 17 30

أبو سمبل 17 30

الوادى الجديد 18 29

شلاتين 22 30

أبو رماد 21 28

رأس حدربة 18 26

حلايب 17 26