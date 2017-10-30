هل تناول "النسكافيه" يساعد على تثبيت الوزن؟

كتب - هشام عواض:

يتداول الأشخاص الذين يسعون لخسارة الوزن، بعض المفاهيم الخاطئة، مثل أن تناول "النسكافيه" يساعد على ثبات الوزن، بل أنه يقلل الوزن أيضاً، لكن موقع مستشفى "mayoclinic" الأمريكية، التي تعد واحدة من أفضل مستشفيات العالم.

ذكر الموقع، أن المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين سواء الشاي أو القهوة أو النسكافيه، تساعد بنسبئة ضئيلة جدًا في نقص الوزن.

وذلك عن طريق رفع معدل نبضات القلب أو رفع درجة حرارة الجسم ومساعدته في حرق الدهون، لكن يتم كل هذا بنسبة بسيطة للغاية.

وتابع الموقع، أن بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنها "النسكافيه" إذا تناولت بكميات كبيرة أكثر من سعرات الشخص، فيمكن أن يزيد الوزن، ويرجع ذلك لأن سعارتها عالية.

وأكد أن لا علاقة بين النسكافيه ونقص الوزن، وأن معدل الاستخدام الأمن حوالي 200 لـ 300 ملي كافين يوميًا.

ومن أضرار الإفراط في تناول النسكافيه، ومنها حدوث مشاكل في النوم وزيادة نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، والصداع.