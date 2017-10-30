حصاد «التوك شو».. شوبير لميدو: فيه حاجة غلط.. ومرتضى: الأخلاق أهم من الرياضة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توقيع عقوبة على حازم إمام، قائد الفريق، بسبب انفعاله على مدربه، معلقًا: «أنا عندي الأخلاق أهم من الرياضة».

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السابعة، ببطولة الدوري الممتاز.

وأشار «مرتضى»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «dmc sports»، إلى أنه سيرد خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، على تصريحات أحمد سليمان، المرشح على رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام وسيتم التحقيق معه.

وفتح رئيس القلعة البيضاء، النار على عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بسبب رفضه تأجيل مباراة وادي دجلة، لمدة ساعة لتعارض موعدها مع مباراة الزمالك والترجي التونسي، في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، معلقًا: «هو بيقول على جثتي أجل الماتش ساعة، طب أنا هقعدك على جثتك».

وبدوره اعتذر الإعلامي إبراهيم فايق، لعامر حسين، عقب تصريحات من مرتضى، قائلًا: «أنا آسف جدًا جدًا عن أي كلام اتقال في حقك من رئيس الزمالك».

وصرح رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، خلال لقائه بحلقة الأحد من برنامج «الحريف»، بأن النيجيري جونيور أجايى لاعب النادي الأهلي، سيصبح هداف كل البطولات إذا شارك في مركز عبد الله السعيد، وذلك لأنه يتميز بامتلاكه عدة مهارات.

شاهد أيضا حازم إمام يوضح سبب انفعاله على نيبوشا: أتقبل عقوبة مرتضى ( فيديو مرتضى يكشف سبب فوز الزمالك على وادي دجلة (فيديو)

وأضاف «عبد العال»، خلال حلقة الأحد من برنامج «الحريف» الذي يقدمه فايق، على قناة «dmc sports»، أن منتخب مصر سيكون هو «حصالة» مجموعته في المونديال، مطالبًا الأخير بالتوقيع على بياض أن منتخبنا سيتخطى الدور التمهيدي.

وقال أحمد الأحمر، نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إن فريقه كان لديه رغبة قوية في بداية الموسم على تحقيق إنجاز هذا العام، مشيرًا إلى أن بطولة إفريقيا للأندية في تونس لم تكن سهلة، خاصة أنها جاءت بعد الموسم الماضي الذي لم يحقق فريقه الفريق فيه أي بطولات.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد رجال 2017 التي أقيمت بالحمامات في دولة تونس، وذلك للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الترجي التونسي 31-29.

وأضاف «الأحمر»، خلال تصريحاته لقناة «dmc sports»، أن أصعب فترات مباراة الترجي كانت في منتصف الشوط الثاني حيث بدأ الحكم في احتساب قرارات عكسية، وهو ما تسبب في ضغط كبير على اللاعبين.

وقال خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، في تصريحات لقناة «LTC»، إن انتمائه للنادي الأبيض يصعب عليه عمله الإعلامي، ويتسبب في منعه من الظهور في بعض القنوات، كاشفًا أن الإعلامي مدحت شلبي، طلب منه عدم إجراء مداخلات مع مرتضى منصور، قبل أن يعود هو نفسه ويحاوره في برنامجه من أجل مصالحه الشخصية.

وطالب الإعلامي أحمد شوبير، المدير الفني لفريق وادي دجلة أحمد حسام ميدو، بمراجعة حساباته، مشيرًا إلى أنه مدرب جيد صاحب أفكار جيدة، لكن «في حاجة غلط مش مظبوطة، والأمر أصبح خطر في وادي دجلة».