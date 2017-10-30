إجلاء حوالي 1000 شخص في مسار حرائق الغابات الإيطالية

روما - (د ب أ):

أجبر حوالى ألف شخص على مغادرة منازلهم في شمال غرب إيطاليا يوم الأحد مع استعار حرائق الغابات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" أن مدن مومبانتيرو وفيناوس وسوسا الواقعة في وادي سوسا بالقرب من الحدود الفرنسية كانت الاكثر تضررا جراء الحرائق التي يعتقد أنها بدأت من قبل مشعلي الحرائق.

واضطر حوالى 200 من نزلاء دار للمسنين إلى إخلاء الدار بسبب الحرائق التي بدأت منذ أسابيع.

ووفقا لمجموعة "فيردي" السياسية الداعمة للبيئة، فقد احترق أكثر من 135 ألف هكتار من الأراضي في إيطاليا في عام 2017 حتى الآن، أي ثلاثة أضعاف المساحة الذي اشتعلت فيها النيران العام الماضي.