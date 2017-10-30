وزارة الأوقاف: تعيين مساعد للوزير للمسابقات والتدريب

القاهرة - (أ ش أ):

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تعيين الشيخ صبرى ياسين، وكيلا للوزارة لشئون الدعوة مساعدًا للوزير لشئون الامتحانات والمسابقات والتدريب، وذلك لأول مرة فى تاريخ وزارة الأوقاف.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن تعيين أول مساعد للوزير في تاريخ الوزارة واختصاصه بالتدريب والمسابقات والامتحانات يأتي في إطار توجه الوزارة للاهتمام بالجانب العلمى ورفع القدرات العلمية والمهارية للأئمة وجميع العاملين بالأوقاف في مرحلة جديدة تعتمد على العلم والعقل فى مواجهة التحديات المعاصرة.

وأضاف الدكتور جمعة أن القرار يأتي اهتمامًا من الوزارة بالعمل وفق منهج التحفيز العلمى وجعله العامل الرئيسي في الإعارات والإيفاد للخارج والترقيات والتسويات ومن خلال امتحانات نزيهة وشفافة ولتفعيل برامج التدريب والتثقيف التي أعلنت عنها الوزارة سواء للأئمة أو العاملين.

كما قرر وزير الأوقاف ندب الدكتور سيد عبد البارى مدير عام الإرشاد، وكيلا للوزارة لشئون الدعوة في إطار سياسة الوزارة للدفع بالشباب الواعد والمثقف ولتحفيز العمل الدعوى لتطوير الخطاب الديني والدفع بالشباب فى جميع إدارات الوزارة.