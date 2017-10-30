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مرتضى يُحرج مشجع زملكاوي على الهواء: ما تيجي تجاوب مكاني (فيديو)

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مرتضى يُحرج مشجع زملكاوي على الهواء: ما تيجي تجاوب مكاني (فيديو) مرتضى يُحرج مشجع زملكاوي على الهواء: ما تيجي تجاوب مكاني (فيديو)

التحرير

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أحرج ، رئيس نادي ، أحد المشجعين المنتمين للنادي الأبيض، على الهواء، عقب مباراة الفريق الأبيض أمام وادي دجلة، مساء الأحد.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السابعة، ببطولة الدوري الممتاز.  

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وعلق «مرتضى»، خلال تصريحاته لقناة « sports»، عقب المباراة، ردًا على حديث المشجع الذي تجمع وسط مشجعين أثناء إجراء اللقاء، قائلًا: «ما تيجي تجاوب مكاني أحسن، فكرتني بمؤتمر أحمد سليمان اللي حضره ممدوح عباس».

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التحرير

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