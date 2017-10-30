فؤاد علام: أرفض أن تكون «التصفية» أسلوبًا لمواجهة الإرهابيين

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قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، مساء الأحد، إنه يرفض أن تكون التصفية أسلوبًا لمواجهة الإرهابيين، ولابد من أن يكون هناك حرص على ضبط العناصر دون قتل.

وأضاف علام، خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية «MBC مصر»، أن «الأمن لا يقوم بمكافحة الإرهاب، لكنه يعمل على إحباط مخططات إجرامية»، مشيرًا إلى أنه لابد من تدقيق الإجراءات للسوريين القادمين إلى مصر لمنع اندساس إرهابيين.

وتابع الخبير الأمني، أنه «لابد من وجود أطقم استجواب مدربة تدريبًا عاليًا لجمع معلومات عن الجماعات المضبوط منها عناصر».

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وصدر قرار من وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، السبت، شمل نقل اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة إلى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، ونقل اللواء محمود شعراوي، مدير جهاز الأمن الوطني، إلى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، ونقل اللواء إبراهيم المصري، مدير فرع الأمن الوطني بالجيزة إلى مدير إدارة عامة بقطاع قوات الأمن.

القرارات جاءت بعد ثمانية أيام مرت على حادث طريق الواحات بالجيزة، الذي تعرضت فيه قوات الشرطة لهجوم من إرهابيين، ما أسفر عن استشهد فيه 16 مجندًا وضابطًا بوزارة الداخلية.

القرارات جاءت أيضًا بعد ساعات قليلة من الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والوزير خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازى مساعد وزير الدفاع، السبت.