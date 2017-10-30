أمير قطر يتهم السعودية وحلفاءها العرب بالسعي إلى "تغيير النظام" في بلاده

الدوحة - (أ ف ب):

اتهم أمير قطر، الأحد، السعودية وحلفاءها العرب بالسعي إلى إطاحة حكومته، وذلك في ظل استمرار الأزمة التي تعصف بالخليج.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر محطة "سي بي إس" الأمريكية، "إنهم يريدون تغيير النظام. هذا واضح جدا".

أضاف "التاريخ يظهر لنا ويعلّمنا أنهم حاولوا فعل ذلك سابقا في العام 1996 بعد أن اصبح والدي أمير (البلاد). وقد أظهروا ذلك في شكل واضح جدا خلال الأسابيع الفائتة".

وتابع "أنهم لا يحبون استقلالنا والطريقة التي نفكر بها ورؤيتنا للمنطقة".

وأردف أمير قطر "نريد حرية التعبير لشعوب المنطقة. وهم غير راضين عن ذلك. يعتقدون أن هذا يشكل تهديدا لهم".

قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم مجموعات إرهابية والتقرب من إيران، وهي اتهامات ترفضها الدوحة.