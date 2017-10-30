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اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف

02:00 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف

الفنان عمرو يوسف

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح بولاق أبو العلا، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحيفة قومية، ورئيس تحريرها، وصحفي بالجريدة، بتهمة سب وقذف الفنان عمرو يوسف.

كان حسام الديب، محامي الفنان عمرو يوسف، تقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، يطالب فيه بالتحقيق مع إحدى المؤسسات الصحفية والصحفي الذي نشر خبرًا يفيد القبض عليه بصحبة زوجته الفنانة كندة علوش، وقيد البلاغ برقم 9735 لسنة 2017 عرائض النائب العام.

وبث عمرو يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "صحيت النهاردة الصبح على خبر بايخ جدًا وغريب جدًا، أحد المواقع كاتبين إنه تم القبض عليَّ أنا وزوجتي في القاهرة، ومعانا أقراص مخدرة، طبعا الموقع ده المفروض أنه موقع محترم وكبير وله اسمه".

توعد عمرو يوسف ناشر الشائعة قائلا: "تاني حاجة كل موقع أو صحفي كتب من غير ما يتحرى الدقة أو يتأكد من الخبر أنه صح أو غلط، في قضايا ها تترفع علشان نجيب حقنا بالقانون".

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