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إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط

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مصراوي Masrawy

إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط

01:35 ص الإثنين 30 أكتوبر 2017

إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط

برلين - (د ب أ):

أعلن مسؤولو مطار مدينة بريمن في ألمانيا مساء الأحد إلغاء رحلات وتغيير مسار الرحلات القادمة إلى المطار بعد إغلاقه في أعقاب حادث خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط.

وخرجت الطائرة الخاصة طراز "سيسنا سيتاشن 550 برافو" عن مدرج الهبوط وهي قادمة من الشرق حيث توقفت على مسافة 15 مترا في الحاجز العشبي.

ولم تتضرر الطائرة المسجلة في بشكل خطير ولم يصب الاشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، كافة أفراد الطاقم، بأي أذى.

وقال مطار بريمن على موقعه على الإنترنت إن الرحلات التي كانت في طريقها إلى المدينة الواقعة شمال غرب البلاد تم تحويلها إلى مطارات قريبة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت العاصفة "هيروارت" التي تسببت في فقدان عدد من الضحايا يوم الاحد في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا، هي السبب في الحادث. وقد لا يتضح سبب الحادث لعدة أسابيع لحين الانتهاء من التحقيق.

كما لم يتضح بعد إلى متى سيظل المطار مغلقا.

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