نبيه الوحش: «لو بنتي لابسة بنطلون مقطوع التحرش بيها واجب وطني» (فيديو)

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قال نبيه الوحش، المحامي بالنقض، مساء الأحد، إن الدولة الحديثة لابد أن تقوم على الأخلاق، مستكملًا: «لو بنتي ماشية ببنطلون مقطوع يبقى التحرش بيها واجب وطني».

ونفى الوحش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، قيامه بالتحريض على اغتصاب الفتيات بالشوارع، موضحًا أن رسالته للفتيات كانت تحذيرية وليست تحريضية، مقدمًا اعتذارًا على الهواء على التصريحات التى صدرت منه، إن كانت فُهمت بشكلِ خاطئ.

أضاف أن «الفتاة التى ترتدي بنطلونا مقطوعا تفقد عفتها ويجب حظر ارتدائه على البنات، وأعلن تطوعه للدفاع عن أى فتاة تتعرض للتحرش أو الاغتصاب، محدش بيحترم المرأة قدي».

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وعبر المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه التام للتصريح الأخير الصادر عن المحامي نبيه الوحش، في إحدى القنوات الفضائية، والتي قال فيها: «البنت اللي مش بتحافظ على نفسها وتدعو الناس إنها تعاكسها ولابسة بنطلون مقطع اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني».

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، في بيان لها، عن بالغ استيائها واستنكارها لخروج مثل هذه التصريحات المشينة والمخجلة والتي تعتبر دعوة صريحة للتحرش والاغتصاب، مؤكدةً أن هذا التصريح مخالف للدستور المصري الذي يكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضد المرأة، والأغرب من ذلك أن تصدر هذه التصريحات من محام المنوط به الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الجريمة وتحقيق العدل، مشدّدةً على أنه لا يليق وصف جرائم مثل الاغتصاب وهتك العرض بأنها واجب وطني.