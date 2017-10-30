اليوم.. أول جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" بعد وفاة مهدي عاكف

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، وذلك بعد وفاة المتهم القيادي مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان.

أسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وتوفي محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الجمعة، في مستشفى القصر العيني بالقاهرة عن عمر ناهز 89 عاما.