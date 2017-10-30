«انهيار استراتيجية ميدو».. الأرقام السلبية تهدد مسيرة «العالمي» مع دجلة

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سحق الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، نظيره وادي دجلة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السابعة، ببطولة الدوري الممتاز.

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وواصل وادي دجلة سلسة النتائج السلبية تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام «ميدو» بعد 7 جولات من الدوري المصري جمع خلالها الفريق 5 نقاط واحتل بها المركز الخامس عشر.



النتائج السلبية والأداء الغير مقنع للفريق الدجلاوي أصبح يطارد «ميدو» ويهدده بأن يكون خامس ضحايا مدربي الدوري المصري، على الرغم من التصريحات المستمرة من ماجد سامي رئيس النادي بأنه سيبقي عليه حتى نهاية الموسم مبررًا تراجع نتائع الفريق إلى عدم الانسجام حتى الأن.



وتستعرض «التحرير» خلال السطور التالية مسيرة ميدو منذ توليه فريق وادي دجلة:



الموسم الماضي:



بدأ ميدو رجلته مع دجلة في موسم 2016\2017 وتولى مسؤولية الفريق في التاسع من نوفمبر الماضي، في الجولة التاسعة بالدوري عقب رحيل باتريس كارتيرون وقاد 27 مباراة في الدوري المصري فاز في 8 مباريات وتعادل في 8 وخسر في 11 مباراة وأنهى دجلة الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، كما أنه خرج من مسابقة كأس مصر من الدور ربع النهائي أمام الأهلي بعد خساراته برباعية مقابل هدف وحيد.



الموسم الحالي:



لم يستطيع ميدو تقديم البداية القوية مع الفريق الدجلاوي كما كان المتوقع هذا الموسم واعتمد المدير الفني منذ بدايه الموسم على التعاقد مع بعض اللاعبين أصحاب الخبرات في الدوري المصري مثل( حسين ياسر المحمدي ومحمد عبد المنصف وأسامة العزب وأحمد الشناوى وأحمد رؤف وأحمد سمير ) ورغم تعاقدة مع العديد من الصفقات المميزة وبدء فترة إعداد الفريق في معسكر خارجي باليونان إلا أن بدايه دجلة الضعيفة صدمت العديد من المتابعين للفريق.



حيث جمع دجلة تحت قيادة ميدو 5نقاط فقط من أصل 21 نقطة بعد خوض 7 مباريات، حيث افتتح مشواره بالدوري أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأولى وخسر بهدف نظيف، وبعدها عاد ليفوز على حساب إنبي بهدفين لهدف، وتوقع الجميع أن يكون هذا الفوز هو البداية الحقيقة للفريق الدجلاوي لكنه عاد مجددًا ليتلقى هزيمتين متتاليتين في الجولتين الثالثة والرابعة على يد طنطا بثلاثية مقابل هدف وحيد في هزيمة جائت مفاجأة للجميع ، وجاءت الهزيمة الأخرى أمام سموحة بهدف دون رد للفريق السكندري، ليعود مجددا ويفشل في الفوز على فريق بتروجت ويكتفي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وجاءت أخر هزائم فريق دجلة علي يد الزمالك بثلاثية نظيفة لتنتهي بيه المطاف مجموعة النتائج السلبية في المركز الخامس عشر من جدول الدوري.



أرقام سلبية في مسيرة ميدو مع دجلة:



خاض ميدو مع دجلة 36 مباراة حتى الآن منذ توليه المهمة نجح في الفوز في 9 مباريات وتعادل في11 لقاء وتلقى الهزيمة في 16 لقاء حيث جمع 38 نقطة من اجمالي 108 نقطة، لتمثل هذة الأرقام وبخسارة فريق دجلة اليوم أمام الزمالك بثلاثيه سجل رقم سلبي جديد حيث تعد هذة هي الهزيمة هي الآكبر في تاريخ وادي دجلة منذ صعودة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.



- واحتل دجلة ثالث أسوأ خط دفاع في الدوري حيث دخل مرماه 12 هدف في خلال 7 مباريات فقط.



- على مدار أكثر من 6 شهور (186 يوم) خاض الفريق 17 مباراة حقق فيها فوز وحيد ، وتعادل 6 مرات ، وخسر في 10 مباريات

