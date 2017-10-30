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أحمد الأحمر: كنا عازمون على التتويج باللقب الإفريقي (فيديو)

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أحمد الأحمر: كنا عازمون على التتويج باللقب الإفريقي (فيديو) أحمد الأحمر: كنا عازمون على التتويج باللقب الإفريقي (فيديو)

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قال أحمد الأحمر، نجم فريق كرة اليد بنادي ، إن فريقه كان لديه رغبة قوية في بداية الموسم على تحقيق إنجاز هذا العام، مشيرًا إلى أن بطولة إفريقيا للأندية في تونس لم تكن سهلة، خاصة أنها جاءت بعد الموسم الماضي الذي لم يحقق فريقه الفريق فيه أى بطولات.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد رجال 2017 التي أقيمت بالحمامات في دولة تونس، وذلك للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الترجي التونسي 31-29.

وأضاف «الأحمر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة sports، أن أصعب فترات مباراة الترجي كانت في منتصف الشوط الثاني حيث بدأ الحكم في احتساب قرارات عكسية، وهو ما تسبب في ضغط كبير على اللاعبين.

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