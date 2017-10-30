رهان مكتوب على الهواء بين رضا عبد العال وإبراهيم فايق (فيديو)

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اتفق رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، مع الإعلامي على عقد رهانًا مادي بينهما، على امكانية تخطي منتخبنا الوطني للدور الأول من بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وصرح «عبد العال» خلال حلقة الأحد من برنامج «الحريف» الذي يقدمه فايق على قناة dmc sports، أن منتخب مصر سيكون هو «حصالة» مجموعته في المونديال، مطالبًا الأخير بالتوقيع على بياض أن منتخبنا سيتخطى الدور التمهيدي

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وأوضح المدير الفني السابق لنادي نبروه، أن قيمة رهانه ستصل لـ 100 ألف جنيه، بينما طلب من إبراهيم فايق رصد مبلغ مليون جنيه في حالة خسارته للرهان.