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ميدو: فوز الزمالك على دجلة طبيعي.. والأخطاء الساذجة كلفتنا الخسارة

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ميدو: فوز الزمالك على دجلة طبيعي.. والأخطاء الساذجة كلفتنا الخسارة ميدو: فوز الزمالك على دجلة طبيعي.. والأخطاء الساذجة كلفتنا الخسارة

التحرير

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هنأ أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي وادي دجلة، فريقه السابق ، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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وقال ميدو عقب المباراة: "أهنئ الزمالك على الفوز، كانت مباراة صعبة، اعتمدنا فيها خلال الشوط الأول على غلق خطوط الفريق الأبيض، إلا أن الثغرة التي حدثت في الجبهة اليمنى أربكت حساباتنا، قبل أن يدخل حسام عرفات ليؤدي بشكل جيد".
 
وأضاف مدرب دجلة: "هدفي الزمالك الأول والثاني لم يشهدان أي تفوق للفريق الأبيض، خاصة وأن الأول جاء من ركلة ركنية والثاني كان سوء تمركز أدى لركلة جزاء نفذها روقة بنجاح، خاصة وأننا حذرنا من قبل اللاعبين من التهور داخل منطقة الجزاء".
 
وواصل ميدو تصريحاته: "فوز الزمالك على وادي دجلة أمرًا طبيعيًا، ولكن حاولنا تصعيب الأمور على الفريق الأبيض، لكن خبرات لاعبي الزمالك وأخطاء لاعبينا الساذجة، أنهت المباراة لصالح المنافس".
 
واختتم العالمي: "مازال أمامنا عمل كبير وصعب في وادي دجلة للوصول للهدف المطلوب، نسعى حاليًا لتصحيح الأخطاء قبل مباراة طلائع الجيش بالجولة المقبلة لتحقيق نتيحة إيجابية أمامهم".

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