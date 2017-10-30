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ساويرس: لن نغير اسم «مدينة زويل».. وستكون مفخرة لمصر (فيديو)

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ساويرس: لن نغير اسم «مدينة زويل».. وستكون مفخرة لمصر (فيديو) ساويرس: لن نغير اسم «مدينة زويل».. وستكون مفخرة لمصر (فيديو)

التحرير

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قال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة مدينة زويل، إنه لا نية على الإطلاق لتغيير اسم المدينة، موضحًا أن مجلس المدينة لن يسمح بأي تعديلات تضر بسُمعة المكان، أو تُغير من طبيعته الأصلية التي وضعها الدكتور الراحل أحمد زويل.

أضاف ساويرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «On E»، أن «المدينة منذ إنشائها كانت حاملة لاسم (نهضة - مدينة زويل)، محدش قرر يمحي زويل إطلاقًا، وإحنا لن نقبل بذلك، المكان ككل هيفضل باسم زويل، لكن الجامعة ممكن اسمها يتغير».

تابع: «المدينة ستكون مفخرة لمصر، المدينة سيكون فيها بحث علمي مش في أي مكان آخر في مصر، أعلم أن لدينا سوابق بتغيير أسماء أماكن، لكن زويل لا يستحق منا ذلك».

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وكانت ترددت أقاويل مؤخرًا حول تغيير لاسم مدينة زويل، ما تسبب في إثارة جدل كبير عبر الشبكات الاجتماعية.

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التحرير

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