الكهرباء: نتعامل مع الشكاوى بجدية حتى يحصل كل مواطن على حقه

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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يتم استقبال شكاوى المواطنين بشأن الفواتير باستمرار، مؤكدًا أن هناك حرص من الوزير المهندس محمد شاكر، على استقبال كافة الشكاوى وفحصها، حيث أن نسبة الخطأ موجودة.

أضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، أنه يتم التعامل مع كل الشكاوى بجدية من أجل أن يحصل كل مواطن على حقه، ويتم محاسبة كل من تسبب في خطأ.

أشار إلى أن وزارة الكهرباء تعاقدت مع إحدى الشركات، وسيتم في الوقت الحالي الانتهاء من كافة الإجراءات من أجل أن تقوم الشركة لقراءة العدادات والكشف عليها، وسيكون هناك رقابة على مستوى الأداء.

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تابع: «دي مصلحة للمواطن والشركة، حيث أن المواطن يدفع ثمن الخدمة المقدمة إليه، كما أن عدم انتظام الإيرادات تعد عجز بالنسبة للوزارة، طالما فيها عامل بشري، يبقى نسبة الخطأ موجودة».

وزادت شكاوى المواطنين مؤخرًا، من ارتفاع فواتير الكهرباء إلى درجة غير معقولة، وتلقت الوزارة آلاف الشكاوى عبر خطها الساخن.