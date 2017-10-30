التموين: إلزم البقالين بـ25% من إجمالي قيمة الربط.. والنقابة: «مش هندفع»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزير الدكتور علي المصيلحي إلزم البقالين بسداد تأمين قبل استلام السلع التموينية يقدر بـ25% من إجمالي قيمة الربط «البضائع» الشهري، موضحًا أن هذا المبلغ للتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين.

أضاف سويد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «dmc»: «إحنا بندعم المواطن، وعشان نضمن وصول المنتجات للمواطنين لازم نأخذ الاجراءات التي تضمن وصول السلع إليهم، خاصة وأن البقالين لا يدفعوا أموالًا مقابل البضائع عند استلامها».

أشار إلى أن «التأمين يتم دفعه لمرة واحدة فقط، ويُسحب مقابل هذا التأمين بضائع، وهذا التأمين يمنع التلاعب ولسنا في أزمة مع نقابة البقالين»، موضحًا أنه لا توجد تجارة دون رأسمال ومن يريد العمل عليه سداد قيمة الحد الأدنى من التأمين.

شاهد أيضا

فيما قال ماجد نادي، أمين صندوق نقابة البقالين، إن النقابة ليست في أزمة مع وزارة التموين، ولكنها تعترض على القرار، لافتًا إلى أن بقالي التموين لم يُلزّموا إطلاقًا بدفع تأمين، حيث يتم استلام البضائع بصفة أمانه ويتم إقرار ذلك على فاتورة، وحينما يتم إعلام الوزارة بعدد البطاقات التي استفادة من محل البقالة يتم خصم تلك المبالغ من الفواتير المستحقة على البائع.

تابع: «إحنا مش هندفع تأمين، ونرفض كده، بس إحنا مستعدين ندفع 100% من البضائع المستلمة ولكن لن ندفع تأمين حيث أن مبلغ التأمين لا يُرد، ولو حصل أي مشكلة يبقى التأمين راح، يا ريت يقول 25% من ثمن البضائع وليس تأمين».

وتصاعدت حدة الأزمة بين وزارة التموين ونقابة البقالين بسبب قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بإلزام البقاليين بسداد تأمين قبل استلام السلع التموينية يقدر بـ25% من إجمالي قيمة الربط.