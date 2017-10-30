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رئيس بنك مصر: المجتمع الدولي يؤكد أن مصر أكثر دولة جذابة للاستثمار

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رئيس بنك مصر: المجتمع الدولي يؤكد أن مصر أكثر دولة جذابة للاستثمار رئيس بنك مصر: المجتمع الدولي يؤكد أن مصر أكثر دولة جذابة للاستثمار

التحرير

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قال محمد الإتربي، رئيس بنك ، مساء الأحد، إنه بعد مرور عام على اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، أصبح هناك زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، متوقعًا زيادة الاستثمارات المباشرة.

أضاف الإتربي، خلال مداخلة ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «تحويلات المصريين بالخارج بلغت 11 مليار دولار، وكلها عبر الجهاز المصرفي، واختفاء السوق الموازي».

تابع رئيس بنك مصر، أن «المجتمع الدولي الاقتصادي يؤكد أن مصر أكثر دولة جذابة للاستثمار، ونتوقع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة لصالح الجنيه المصري».

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أوضح أن «افتتاح مكتب تمثيلي في موسكو لتعزيز الاستثمارات وليس له علاقة بوصول مصر لكأس العالم 2018».

وتنفذ المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، مع خفض واردات السلع غير الأساسية. 

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التحرير

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