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الديهي عن إنجازات السيسي: «اللي مايشوفش من الغربال يبقى أعمى»

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الديهي عن إنجازات السيسي: «اللي مايشوفش من الغربال يبقى أعمى» الديهي عن إنجازات السيسي: «اللي مايشوفش من الغربال يبقى أعمى»

التحرير

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن «الرئيس عبد الفتاح ليس له حزب سياسي يدعمه، ولكن خلفه حاضنة شعبية قوية، ومن ينسى أنه فاز بالانتخابات بنسبة 99% من الأصوات».

أضاف الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الأحد، «السيسي ضحى بكثير من مؤيديه لأنه مؤمن تمامًا أن المُصلح لا ينظر إلى الأصوات، اختار الطريق الصعب لكنه يقبل التحدي».

تابع: «كان أسهل شيء في الدنيا إن السيسي يجيب قروض من برة ويفرق فلوس على الناس، ويعمل مشاريع وهمية، ويقول للناس إننا كويسين، لكنه اختار إنه يقول للناس إننا دولة تعبانة وفقيرة وتُعاني».

واصل: «من فضلكم كل واحد يشمر ويشتغل، عايزين نبني بلد من جديد، في جزء كبير بيشتغل، وجزء أخر واقف يتفرج مستني السماء تُسقط عليه ذهبًا أو فضة، إحنا في ورطة ومأزق تاريخي، ولازم الكل يشتغل».

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استكمل: «السيسي بيعمل إنجازات في كل المجالات من طرق ومطارات وتسليح وغيره، ولو مفيش تسليح مفيش تعمير ولا استثمار ولا تنمية، واللي مايشوفش من الغربال يبقى أعمى».

وعقدت حملة «عشان تبنيها»، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لعرض نتائجها بعد شهر من انطلاقها، وكشفت إن التوقيعات لدعم الرئيس وصلت إلى 3 ملايين و77 ألفًا. 

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التحرير

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