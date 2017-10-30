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الغول: مشروع قانون «تداول المعلومات» يحتاج إلى ضبط صياغة بعض مواده

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الغول: مشروع قانون «تداول المعلومات» يحتاج إلى ضبط صياغة بعض مواده الغول: مشروع قانون «تداول المعلومات» يحتاج إلى ضبط صياغة بعض مواده

التحرير

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قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات شهد جهدًا كبيرًا من واضعيه، وإن بها حرية لتداول المعلومات إلا ما يجرى حظره من جانب النائب العام.

واستشهد «الغول»، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «Ten»، مساء الأحد، بحادث الواحات الإرهابية، والتي غاب فيها المعلومات لمدة 24 ساعة، مما جعل مواقع عالمية مثل «رويترز» و«بي بي سي»، ينشرون معلومات مغلوطة عن أعداد الشهداء، وأن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بإعطاء الهيئتين درسًا لا ينسى في المهنية- حسب قوله.

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وأوضح أن قانون حرية تداول المعلومات المقدم للبرلمان يحتاج إلى ضبط صياغة في بعض مواده، مشيرة إلى أن القانون يعد مهم لعملية الاستثمار فأنه لا يجوز تسريب أي معلومات تضر وتؤثر على فرص الاستثمار".

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التحرير

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