صرخة عم جمعة «الميت» في دفاتر الحكومة: أحمل شهادة وفاتي وأنا حي

التحرير

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مأساة كبرى أن تكون مواطنًا منسيًا في بلادك أو بعبارة أخرى «ساقط قيد»، ومن ثم تُحرم من كافة حقوقك الدستورية والاجتماعية وتصبح مجرد صفر على الشمال، ولكن قمة المأساة والملهاة أن تصدر لك «شهادة وفاة» حقيقية وأنت على قيد الحياة.

حدث بالفعل.. هذه المأساة الحقيقية عاشها المواطن الستيني جمعة حسن إسماعيل المقيم بمدينة بني عبيد الواقعة على أطراف محافظة الدقهلية، الذي عبرّ عن حالته بست كلمات مريرة «الناس بتموت مرة واحدة وأنا مُت مرتين».

يحكي عم جمعة جزءًا من المعاناة اليومية التي يعيشها لـ«التحرير»، قائلًا: مأساتي الحقيقية بدأت قبل عامين أثناء عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب السابقة عندما ذهبت للإدلاء بصوتى في لجنتى الانتخابية بمسقط رأسي وفوجئت بالموظف في اللجنة الانتخابية يطردني خارج المكان قبل أن يقذف إليّ بالصدمة الكبرى التي لا تزال ترّن في رأسي، «عفوا ياحاج.. صاحب البطاقة مات».

بعد ساعات من المفاجأة توجه المواطن الذي وصفه المقربون منه بـ«الميت الحي» إلى مكتب السجل المدني بمركز بنى عبيد، وطلب منهم التأكد من بيانات هذا الشخص، وكانت إجابتهم حرفيًا: «صاحب البطاقة متوفي يا حاج» فأخبرهم في دهشة: «إزاى ده يا أفندم .. أنا صاحب البطاقة» حينذاك طلبوا منه مقابلة المسئول، مدير السجل الذي أكد له أن جهاز الكمبيوتر في المصلحة يقول إنك «متوفي».

هنا ظهرت ابتسامة ساخرة على وجه المواطن قبل أن يتساءل من جديد: «هل أخطاء الموظفين يتحملها المواطنون وهل لو الخطأ ده كان حصل لمسجل خطر أو إرهابي يا ترى كان هيحصل إيه ومين هيتحمل المسئولية آنذاك.

خطأ وفاة عم جمعة على الورق حرمه من حقوق وامتيازات كثيرة يحصل عليها أي مواطن في مصر، فصار محرومًا من حقه الطبيعي في الدعم التمويني الذي تقدمه الحكومة لمحدودي الدخل.

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كما أنه أصبح محرومًا من الحصول على حقه في الخبز المُدعم ومن 280 جنيهًا «معاش الضمان الاجتماعي» الذي كان يحصل عليه كل شهر، الذي لا يكفي ثمن العلاج التي يشتريه بعد أن فوجئ مطلع العام الجاري بحذف اسمه من قوائم وسجلات المستحقين للمعاش، بزعم أنه «متوفي» حسب الأوراق الرسمية الواردة من الرقابة الإدارية ويطلبون منه إفادة من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أنه لا يزال على قيد الحياة.

اختتم عم جمعة كلامه بمطلب أول وأخير يحفظ له كافة حقوقه المهدرة، بإثبات أنه حي يوجهه إلى كل من محافظ الدقهلية ووزير الصحة ومصلحة الأحوال المدنية والجهات الأخرى المعنية بالمحافظة.