أزمة جديدة داخل حزب المصريين الأحرار.. وساويرس: «اللهم لا شماتة»

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أزمة جديدة يشهدها حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بعد القرار الذي أصدره مساء اليوم، بسحب الثقة من الأمين العام للحزب، نصر القفاص، والدعوة لانتخاب أمين عام جديد، وهو الأمر الذي أغضب الأخير، وأعلن عدم اعترافه به، خاصة أنه جاء بالانتخاب ما يعني أن رحيله من منصبه من المفترض أن يكون بنفس الآلية، علي حد قوله، ويأتي ذلك بعد أشهر قليله من الأزمة الشهيرة للحزب والتي وقعت في شهر ديسمبر الماضي، علي خلفية قرارات المؤتمر العام للحزب بإلغاء مجلس الأمناء، والذي كان مؤسس الحزب، رجل الأعمال نجيب ساويرس أبرز أعضائه.

وأصدر حزب المصريين اليوم الأحد بيانًا، موقعًا من رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، معلنًا سحب الثقة من الأمين العام، نصر القفاص، عقب أعضاء الهيئة العليا للحزب ووفقًا للائحة النظام الأساسي، وقرر رئيس الحزب دعوة الهيئة العليا للانعقاد في موعد لم يحدد حتى موعد كتابة هذه السطور، لانتخاب الأمين العام الجديد للحزب. وكان خليل قد أعلن فوز القفاص بمنصب الأمين العام في شهر أبريل الماضي، وذلك بعد تصويت الهيئة العليا للحزب على القرار آنذاك.

في المقابل، قال القفاص، إنه لا يعترف ببيان عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بسحب الثقة منه، مؤكدًا أنه مازال أمينًا عاما للحزب، مشيرا إلي أنه تلقي عددا من الاتصالات من قبل عدد كبير من أعضاء الذين عبروا عن غضبهم مما يتم تداوله في الإعلام، حسب قوله.

ولفت إلي أن لم يتواصل مع الهيئة العليا للحزب حتي الآن، مشيرًا إلي أنه مستمر في منصبه وأن موقف الحزب يكون عن طريق المكتب السياسي أو الهيئة العليا أو المؤتمر العام.

وتابع في تصريحات تليفزيونيه: «أنا لا أعلم ما الذي حدث أنا منتخب من قبل الهيئة العليا ولما أمشى أمشى بإجراءات تبدأ بدعوة الهيئة العليا وتذكر المخالفات أمامهم وأنا أرد عليهم سواء سلبيا أو إيجابيا ويتم التصويت وفى حالة الأغلبية أمشى».

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من جانبه، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، علي قرار سحب الثقة من نصر القفاص، والدعوة لانتخاب أمين عام جديد قائلاً: «اللهم لا شماتة».

وكان خلاف وقع داخل حزب المصريين الأحرار فى ديسمبر العام الماضى، بين مجلس أمناء الحزب وساويرس من ناحية، ورئيس الحزب الحالى الدكتور عصام خليل بجانب عدد آخر من قيادات الحزب من ناحية أخري، وذلك بسبب تعديلات المؤتمر العام للحزب للائحة الداخلية للحزب ودور مجلس الأمناء بالحزب.

وانتهت تلك التعديلات بإلغاء مجلس الأمناء بالحزب بشكل نهائي، ما دعا المجلس وساويرس لعقد سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات اعتراضًا علي تلك القرارات، وتحريك عدد من الدعاوي القضائبة ببطلان تلك القرارات، في حين واصل خليل وعدد من قيادات الحزب خاصة من نواب البرلمان المضي في قراراتهم، الأمر الذي أدى إلى انقسام الحزب إلى جبهتين، لتنهي لجنة شئون الأحزاب الأمر بعد 6 أشهر بالموافقة علي قرارات المؤتمر العام للحزب.