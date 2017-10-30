بعثة جامعة نيويورك الأثرية تطلب المساعدة في استكمال عمل الحفريات بالوادي الجديد

الخارجة- أ ش أ:

استعرض مساء اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد انجازات البعثة الأثرية التابعة لجامعة نيويورك والتي تعمل بمنطقة أمهاد بمركز الداخلة، حيث التقى المحافظ بالبروفسير روجر باجنال رئيس البعثة الأثرية التي تعمل بمنطقة أمهاد منذ عام 2004 وتبعد عن قرية القصر الإسلامية بحوالي 3 كم.

وأكد رئيس البعثة على أهمية استكمال الأعمال بالمنطقة وتسهيل الإجراءات الخاصة بأعمال الحفريات بالداخلة، ووعد المحافظ بتيسير ذلك وفق القواعد والقوانين المنظمة.

من جانبه، أوضح مجدي إبراهيم مدير عام آثار الداخلة، أن البعثة قامت باكتشاف العديد من الكنوز الأثرية بمنطقة أمهاد بالداخلة طوال فترة عملها، ومنها اكتشاف منزل يرجع إلى القرن الرابع الميلادي ومدرسة لتعليم الأدب اليوناني ومعبد لعبادة تحتب.

كما قامت البعثة بأعمال ترميم للهرم الروماني والمقبرة الرومانية وغيرها من الأعمال الأثرية الهامة بهذه المنطقة.