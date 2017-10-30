صورة وخبر: إسبانيا.. مظاهرات ضد انفصال كتالونيا

كتب - علاء المطيري:

بعدما تسبب استفتاء انفصال إقليم كتالونيا في إندلاع أزمة سياسية في إسبانيا، أصبحت مدينة برشلونة، عاصمة الإقليم مهدًا للتظاهرات المؤيدة والمعارضة للاستفتاء.

ونظم آلاف الكتالونيين المؤيدين للبقاء في إسبانيا، مظاهرات عمت شوارع برشلونة، وسط رفض رئيس حكومة الإقليم المقال، قرارات مدريد، ودعوته أنصاره إلى الاعتراض بشكل ديمقراطي وسلمي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأرفقت حركة "المجتمع المدني الكتالوني" التي تنظم المظاهرات دعوتها بشعارين، هما "تعايش" و"حس سليم"، لجمع الكتالونيين في مواجهة ما يسميه معارضو الانفصال "هربا إلى الإمام" و"عدم تعقل".

وتسعى مدريد إلى فرض وصايتها على كتالونيا، فقامت بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تتيح وضع كتالونيا تحت وصاية مدريد، وذلك بعد ساعات من إعلان برلمان الإقليم قيام "جمهورية كتالونيا".

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لمظاهرات جابت شوارع برشلونة، الأحد، لرفض انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

ويحمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات تمجد من الوحدة ومنها "أن تكون كتالونيًا فهذا فخر؛ وأن تكون إسبانيًا فهذا شرف".